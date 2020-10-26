У Мінську - жорсткі затримання: силовики б'ють і заламують протестувальників

Понад 250 осіб затримали в Білорусі під час акцій протесту в понеділок, 26 жовтня.

Найбільше затриманих у Мінську і Гродно, повідомляє TUT.by з посиланням на правозахисників, передає Укрінформ.

Так, за даними правозахисного центру «Вясна», понад 250 осіб затримали в Білорусі під час акцій протесту 26 жовтня. Найбільше затриманих у Мінську і Гродно.

Зокрема, в Мінську, "омонівці" били людей під час затримань на площі Якуба Коласа. Силовики застосовували проти демонстрантів світлошумові гранати і стріляли по них гумовими кулями.

Нагадаємо, що 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. Вона заявила, якщо влада до 25 жовтня не виконає низку певних вимог, то «на вулиці вийде вся Білорусь».

26 жовтня в країні розпочався масштабний протест і загальнонаціональний страйк. Працівники деяких підприємств не вийшли на зміни.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

Фото: TUT.by