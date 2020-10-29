Лукашенко призначив нового главу МВС на тлі протестів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, легітимність якого не визнає Євросоюз і Україна, призначив на посаду міністра внутрішніх справ Івана Кубракова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

45-річний Іван Кубраков пропрацював все своє життя в органах МВС Білорусі, 28 березня 2019 року став главою ГУВС Мінміськвиконкому.

Кубрак змінив на посаді Юрія Караєва, який в свою чергу був призначений Лукашенком на посаду помічником президента по Гродненській області.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. Вона заявила, якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд певних вимог, то «на вулиці вийде вся Білорусь».

26 жовтня в країні почався масштабний протест і загальнонаціональний страйк. Працівники деяких підприємств не вийшли на зміни.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

Фото: mvd.gov.by