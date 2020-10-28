Посол Білорусі подав другу заяву про відставку за місяць через нелегітимність Лукашенка

Посол Білорусі в Аргентині і за сумісництвом в Республіці Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї Володимир Астапенко подав другу заяву про відставку, відмовляючись бути підпорядкованим "людині, яка не має права бути речником волі білоруського народу".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

«Після «інавгурації» (Лукашенка - ред.) 23 вересня я подав заяву про звільнення з посади за згодою сторін відповідно до п. 1 частини другої статті 35 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Жодної реакції на це не отримав. Зараз я цю заяву відкликав і 27 жовтня подав нову, з вимогою звільнити мене з посади посла вже на підставі статті 41 - у зв'язку з порушеннями наймачем законодавства, які перешкоджають виконанню моєї роботи за трудовим договором», - наголосив Астапенко.

За його словами, відсутність міжнародної легітимності глави держави Білорусі не дозволяє йому і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла у підпорядкуванні особі, яка не має права бути речником волі білоруського народу.

Астапенко - кар'єрний дипломат, він починав свою роботу третім секретарем МЗС Білоруської РСР. Обіймав посаду заступника міністра закордонних справ, працював у деяких посольствах. У 2018 році призначений послом Білорусі в Аргентинській Республіці, а пізніше - послом в Чилі, Парагваї і Перу за сумісництвом.

Наголошується, що після президентських виборів певні дипломати покинули МЗС через свою громадянську позицію, оголошену публічно.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. Вона заявила: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку певних вимог, то «на вулиці вийде вся Білорусь».

26 жовтня у країні розпочався масштабний протест і загальнонаціональний страйк. Працівники деяких підприємств не вийшли на зміни.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.