Кого в армію, кого на вулицю: Лукашенко наказав відрахувати студентів за протести

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнає Євросоюз і Україна, наказав відраховувати студентів, які беруть участь в акціях протесту.

Як передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, про це він заявив на нараді з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів.

«Прийшли вчитися - вчіться. Хто хоче, той хай вчиться. Хто вийшов, порушуючи закон, на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я казав, кого в армію, а кого на вулицю. Хай ходять по вулиці. Але вони мають бути відраховані з вишу. Те саме викладачі, їх теж одиниці, які гидко себе ведуть у вишах», - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що переконувати і вмовляти відмовитися від участі в протестах нікого не потрібно.

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"Хай визначаються, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити і що робити", - сказав Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

Фото: TUT.by