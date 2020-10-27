МВС Білорусі заявляє про затримання вчора понад 580 протестувальників

У ході акцій протесту в Білорусі 26 жовтня силовики затримали 581 людину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by з посиланням на інформацію МВС.

За даними пресслужби відомства, тільки в Мінську було затримано 486 протестувальників.

При цьому до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих помістили 434 людини.

У відомстві додали, що 26 жовтня в різних населених пунктах Білорусі зафіксовано кілька десятків "вогнищ соціально-політичної активності", в яких взяли участь "близько 3,6 тисячі осіб".

Раніше правозахисний центр "Вясна" заявляв про більш як 250 затриманих у Білорусі під час акцій протесту 26 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. Вона заявила, якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд певних вимог, то «на вулиці вийде вся Білорусь».

26 жовтня в країні почався масштабний протест і загальнонаціональний страйк. Працівники деяких підприємств не вийшли на зміни.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

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