«Закрита» Білорусь: ДПСУ розповіла про ситуацію на кордоні

Пункти пропуску на кордоні з Республікою Білорусь залишаються відкритими, але пропуск у бік Білорусі обмежено через прийняте вчора рішення РБ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу комунікацій із ЗМІ Олег Бойко.

“Державна прикордонна служба продовжує працювати згідно з чинним законодавством. Наші пункти пропуску на кордоні з Білоруссю залишаються відкритими. Відповідно, ми здійснюємо там пропуск осіб, які прямують на територію Республіки Білорусь. Водночас попереджуємо громадян, що вони можуть бути не пропущеними на територію суміжної держави”, - зазначив він.

Бойко зауважив, що наразі статистики щодо кількості непропущених осіб немає.

«Єдине, можу сказати, що на в'їзд білоруська сторона повертає громадян України та третіх держав. Громадян Білорусі вони пропускають. І виїзд із території Білорусі вони теж дозволяють усім”, - сказав Бойко.

Як повідомляв Укрінформ, Білорусь тимчасово обмежила в'їзд окремих категорій громадян з України, Латвії, Литви, Польщі в зв'язку з епідемічною обстановкою в цих країнах.