Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі — МЗС

Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Бондар, повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук посадовця.

“Категорично відкидаємо інсинуації заступника міністра закордонних справ Росії Олега Сиромолотова, що начебто з території України "керували дестабілізацією ситуації в Білорусі". Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб”, - підкреслив Боднар.

Він також наголосив, що значна міра відповідальності за нинішню ситуацію в Білорусі лежить саме на Росії, яка підступно намагається позбавити білоруський народ незалежності і суверенітету, захопити його надбання і активи.

“Росія боїться демократичної України, боїться демократизації Білорусі, а тому постійно вдається до спроб дискредитації і маніпуляцій. Але намагання Росії посіяти розбрат між українським і білоруським народами заздалегідь приречені на поразку, як і нікчемні спроби перекинути на Україну відповідальність за власну підривну діяльність РФ”, - додав заступник глави українського МЗС.