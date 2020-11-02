У Білорусі заарештували ще одного журналіста

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), Дмитрієва було затримано 1 листопада під час висвітлення в Мінську Маршу проти терору. Щодо нього склали адміністративні протоколи за непокору вимогам співробітників міліції (ст. 23.4 КпАП) та участь у несанкціонованій акції (ст. 23.34 КпАП).

У БАЖ наголосили, що за останній місяць Дмитрієва вже чотири рази затримували під час роботи.

Крім Дмитрієва, під час вчорашнього маршу було затримано ще шістьох журналістів: Дмитра Солтана (Буянова) і Дмитра Кравчука (оператори польського телеканалу «Белсат», що здійснює мовлення на Білорусь), Олександра Зеньковича і Яну Трусило (фотокореспонденти газети «Нови Час»), Юрія Шамшура (російське інформагентство ТАСС) і Олену Ляшкевич (кореспондент «Нови Час»). Шамшура і Ляшкевич відпустили невдовзі після затримання, про долю Зеньковича і Трусило відомостей поки що немає.

Раніше правозахисна організація «Весна» заявила, що в Білорусі на акціях протесту 1 листопада затримали близько 310 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: Нови Час