У Білорусі заарештували ще одного журналіста

У Білорусі заарештували ще одного журналіста

Укрінформ
Суд Партизанського району Мінська засудив на 10 діб фотографа газети «Нови Час» Дмитра Дмитрієва. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), Дмитрієва було затримано 1 листопада під час висвітлення в Мінську Маршу проти терору. Щодо нього склали адміністративні протоколи за непокору вимогам співробітників міліції (ст. 23.4 КпАП) та участь у несанкціонованій акції (ст. 23.34 КпАП).

У БАЖ наголосили, що за останній місяць Дмитрієва вже чотири рази затримували під час роботи.

Крім Дмитрієва, під час вчорашнього маршу було затримано ще шістьох журналістів: Дмитра Солтана (Буянова) і Дмитра Кравчука (оператори польського телеканалу «Белсат», що здійснює мовлення на Білорусь), Олександра Зеньковича і Яну Трусило (фотокореспонденти газети «Нови Час»), Юрія Шамшура (російське інформагентство ТАСС) і Олену Ляшкевич (кореспондент «Нови Час»). Шамшура і Ляшкевич відпустили невдовзі після затримання, про долю Зеньковича і Трусило відомостей поки що немає.

Раніше правозахисна організація «Весна» заявила, що в Білорусі на акціях протесту 1 листопада затримали близько 310 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: Нови Час

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