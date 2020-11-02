Правозахисники повідомили про понад 300 затриманих на протестах в Білорусі
Укрінформ
У Білорусі на акціях протесту 1 листопада затримали близько 310 осіб.
Про це повідомляє правозахисна організація «Весна», передає Укрінформ.
Серед затриманих - член основного складу координаційної ради білоруської опозиції Денис Готто, повідомила прес-служба ради.
Найбільше затриманих - в Мінську.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановском висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.