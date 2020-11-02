Правозахисники повідомили про понад 300 затриманих на протестах в Білорусі

У Білорусі на акціях протесту 1 листопада затримали близько 310 осіб.

Про це повідомляє правозахисна організація «Весна», передає Укрінформ.

Серед затриманих - член основного складу координаційної ради білоруської опозиції Денис Готто, повідомила прес-служба ради.

Найбільше затриманих - в Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановском висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.