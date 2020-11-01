У Мінську силовики розігнали учасників недільного маршу

В урочищі в Куропатах, що знаходиться з зовнішньої сторони Мінського МКАДа, яке сьогодні було кінцевим пунктом акції протесту, протестувальників розганяють і затримують силовики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радие Свабода.

«Натовп розосередився у полі біля ​​Куропат. Прямо по полю проносилися «буси» силовиків, чулися постріли і вибухи. Людей буквально наздоганяли на швидкості. Працює ГУБОЗіК (Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, - ред.) Багато затриманих. По МКАДу до Куропатів ще прибула колона військовослужбовців, люди знову збираються на Мірошниченко (вулиця неподалік, з внутрішньої сторони МКАД, - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Люди, які зібралися на вулиці Мірошниченко після розгону, скандують: «Трибунал», «Живе Білорусь».

За повідомленнями ПЦ Вясна відомі імена 52 затриманих, в основному в Мінську, а також у Гродно і Могильові.

Як повідомлялося раніше, під час розгону акції протесту в Мінську силовики робили попереджувальні постріли в повітря і використовували світлошумові гранати.

Під час недільної акції «Дзяди - проти терору» в Мінську пройшли затримання на проспекті Незалежності та Волгоградській вулиці під час руху колони протестувальників у Куропати, до кінцевого пункту маршу. У місті закриті на вхід і вихід три станції метро по маршруту акції: Академія наук, Парк Челюскінців і Московська. Оператори мобільного зв'язку «обмежили» доступ до мобільного Інтернету.

Марш у Мінську проходить під гаслом «Дзяди (день поминання - ред.) проти терору». Учасники попрямували від метро «Парк Челюскінців» в урочище Куропати за МКАД, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

Акції протесту в неділю проходять у різних містах країни. Tut.by повідомляє про затримання у Бресті, Вітебську, Гродно.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: TUT.by