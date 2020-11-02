Недільний марш у Мінську: 231 протестувальнику «шиють» кримінальну справу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Слідкома.
«Первомайським (м. Мінська) районним відділом Слідчого комітету порушено кримінальну справу за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок, і активної участі в них за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь», - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 1 листопада поточного року в Мінську пройшли несанкціоновані масові заходи, в ході яких затримано кілька сотень громадян, які грубо порушили громадський порядок. У Слідкомі зазначили, що їхні дії були пов'язані з явною непокорою вимогам представників влади і призвели до порушення роботи транспорту і організацій. Також пошкоджені об'єкти міської інфраструктури і автомобіль органів внутрішніх справ.
«Підозрюваними у скоєнні вищевказаного злочину визнано 231 людину. Вони допитані про обставини скоєння протиправних дій», - йдеться в повідомленні.
Проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
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