Лідер вже другої великої парламентської фракції Канади захворів на COVID-19

У лідера фракції “Квебецького блоку” у парламенті Канади Іва-Франсуа Бланше підтвердили коронавірус.

Про це йдеться у поширеному “Квебецьким блоком” пресрелізі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лідер “Квебецького блоку” Ів-Франсуа Бланше отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він перебуватиме в ізоляції у своїй оселі в Шавінігані до 26 вересня відповідно до вказівок Департаменту охорони здоров’я провінції Квебек. Він почувається дуже добре”, - заявили у партії.

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Речниця партії Каролан Лендрі нагадала, що з огляду на контакт Бланше з інфікованою COVID-19 особою, він перебував у ізоляції ще з вівторка.

“Очільник “Квебецького блоку” звертає увагу на важливість дотримання дистанції, носіння маски та миття рук, а також закликає усіх квебекців у разі наявності симптомів або перебування у близькому контакті з інфікованою людиною дотримуватися вказівок уряду Квебека”, - зазначила вона.

Нагадаємо: минулого тижня стало відомо, що COVID-19 виявили у лідера канадської парламентської опозиції Еріна Отула. Через спілкування із ним пройти тест на COVID-19 був змушений й прем'єр-міністр провінції Квебек Франсуа Лего. Хоча недуги у прем'єра не виявили, він все одно упродовж цього тижня перебуватиме в ізоляції вдома.

Додамо, що станом на вечір неділі на території Канади залишався 9741 активний випадок COVID-19. Попри карантинні заходи, протягом останніх днів кількість інфікувань поволі зростає у більшості регіонів країни.

Як відомо, "Квебецький блок" - третя за кількістю депутатів парламентська фракція канадського парламенту.