Лідер канадської опозиції захворів на коронавірус
Про це заявили у пресслужбі Консервативної партії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У п’ятницю Ерін Отул отримав позитивний результат аналізу на COVID-19. Він радий, що інфікування його дружини й дітей не підтвердилося. Пан Отул перебуває у самоізоляції та почувається добре”, - йдеться у поширеному повідомленні.
Нагадаємо: раніше стало відомо, що в одного зі співробітників офісу Отула, який подорожував разом із ним під час виборчої кампанії за очільництво Консервативної партії, було виявлено COVID-19. Через це усі, хто перебував у контакті із ним, в тому числі члени родини Отула, були вимушені теж здати аналіз.
Додамо, що станом на вечір суботи на території Канади залишалося 9376 активних випадків COVID-19. Попри карантинні заходи, протягом останніх днів кількість інфікувань поволі зростає у більшості регіонів країни.
Як відомо, Консервативна партія - друга за кількістю депутатів парламентська фракція канадського парламенту.