Лідер канадської опозиції захворів на коронавірус

Глава найбільшої опозиційної Консервативної партії Канади Ерін Отул отримав позитивний результат аналізу на COVID-19.

Про це заявили у пресслужбі Консервативної партії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У п’ятницю Ерін Отул отримав позитивний результат аналізу на COVID-19. Він радий, що інфікування його дружини й дітей не підтвердилося. Пан Отул перебуває у самоізоляції та почувається добре”, - йдеться у поширеному повідомленні.

Нагадаємо: раніше стало відомо, що в одного зі співробітників офісу Отула, який подорожував разом із ним під час виборчої кампанії за очільництво Консервативної партії, було виявлено COVID-19. Через це усі, хто перебував у контакті із ним, в тому числі члени родини Отула, були вимушені теж здати аналіз.

Додамо, що станом на вечір суботи на території Канади залишалося 9376 активних випадків COVID-19. Попри карантинні заходи, протягом останніх днів кількість інфікувань поволі зростає у більшості регіонів країни.

Як відомо, Консервативна партія - друга за кількістю депутатів парламентська фракція канадського парламенту.