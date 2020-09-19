У Франції за добу - понад 13 тисяч заражених коронавірусом, 123 померли

У Франції за попередню добу виявлено понад 13 тис. інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

Згідно зі статистикою, за попередню добу в країні зафіксовано 13 249 випадків зараження; 123 людини померли. Як наголошується, це є одним із найбільших показників від початку епідемії.

Водночас пояснюється, що такий стрибок стався через не враховані раніше випадки захворювання та значне збільшення тестувань – до мільйона на тиждень.

Загалом з березня у Франції зареєстровано 428 696 випадків зараження, померло 31 249 осіб.

Наразі госпіталізовано 3626 пацієнтів із COVID-19, з них 571 людина перебуває у реанімації.

При цьому уряд Франції не планує повертатися до жорсткого карантину. Серед головних заходів боротьби з епідемією визначені тотальний масковий режим та загальнонаціональна програма тестування.

Як повідомлялося, напередодні на COVID-19 захворів міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер.

За даними Worldometer, у світі виявлено 30 731 907 випадків COVID-19, зокрема 957 158 летальних, одужали 22 360 020 осіб.