Коронавірус у Німеччині прогресує, рівень захворюваності повернувся до квітневого

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у ФРН сягнула 2 297 за останню добу, що дорівнює показникам, які фіксувалися наприкінці квітня.

Дані 19 вересня вранці оновив Інститут Роберта Коха, повідомляє Укрінформ.

Актуально хворими вважаються в ФРН на ранок 19 вересня 29 тисяч людей. Загалом з кінця січня в країні було зафіксовано 270 070 випадків захворювання, майже 240 тисяч людей одужало. Померло загалом 9 384 людини, в тому числі 6 – за останню добу.

Пік захворюваності припав на кінець березня - початок квітня, коли в деякі дні фіксувалося понад 6 тисяч випадків за добу.

У понеділок, 21 вересня, пройде засідання уряду ФРН, присвячене питанням пандемії, на якому будуть говорити про можливі заходи реагування на зростання захворюваності.

Що стосується таких кроків як обмеження перетину кордонів, то Берлін вважає, що вони мають бути узгодженими на рівні ЄС і скоординованими.

«У даний момент тема щодо закриття кордонів у Міністерстві внутрішніх справ активно не обговорюється», - сказав речник відомства Петер Альтер.

Ситуація у Німеччині є дещо кращою, ніж у сусідів – Франції, та Чехії, де теж спостерігається стрибок захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 вересня у світі на коронавірус захворіло 30 697 861 особа, з них 956 450 загинули і 22 339 980 одужали.