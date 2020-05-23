Весна в Канаді. Оттава вдяглася у тюльпанові барви попри коронакризу

Найбільший у світі фестиваль тюльпанів відбувся лише для місцевих та онлайн

Чи не кожне місто світу має свої славні традиції святкування приходу весни. Деякі з них стародавні, деякі сучасні, однак усі сповнюють жителів приємними почуттями через довгоочікуване настання теплої погоди. В Оттаві такою славною весняною традицією є фестиваль тюльпанів, що кожного травня занурює столицю Канади у барви.

ІСТОРИЧНА ДРУЖБА, СКРІПЛЕНА У БОЯХ

Оттава заледве відома як квіткова столиця світу, однак саме тут велінням долі щорічно проходить найбільший у світі фестиваль тюльпанів. Сповнена романтизму, відваги та людяності історія цього свята сягає корінням Другої світової війни, що зливою гарматних снарядів пронеслася планетою та забрала життя понад 42 тисяч канадців, залишивши пораненими ще 55 тисяч.

Хоча для Нідерландів вторгнення нацистів у травні 1940 року не стало сюрпризом, королівство всього за 5 днів капітулювало перед значно сильнішим ворогом. Аби не втрапити в ганебний полон до загарбників та організувати ефективний опір, тогочасна королева Нідерландів Вільгельміна терміново вирушила до Лондона, очоливши уряд у вигнанні. Водночас, спадкоємиця престолу принцеса Джуліана разом із родиною вирушила до далекої Канади для захисту правонаступництва. Якби смерть спіткала її матір – Нідерландський престол не залишився б порожнім. Саме в Оттаві спадкоємиця трону провела усю війну, повернувшись до Європи лише в 1945 році.

Протягом відносно безпечного та стабільного проживання Джуліани в Оттаві у неї народилася третя дитина – Маргріт. Утім, згідно з канадським законодавством, усі діти, народжені на території Канади, автоматично отримували її громадянство, що позбавило б Маргріт права з часом успадкувати престол, адже подвійне громадянство главі Нідерландського королівства мати не дозволялося.

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Аби уникнути такої прикрості, Канада швидко надала палаті, в якій народжувала принцеса Джуліана, екстратериторіальний статус на одну добу, де-юре скасувавши у ній дію канадських законів. Таким чином, новонароджена залишила за собою лише нідерландське громадянство, успадковане від батьків. Після народження дівчинки над парламентом Канади в Оттаві було піднято трикольоровий прапор Нідерландів, а дзвони у парламентській вежі грали голландську музичну мелодію.

Цей щедрий жест Канади створив міцний дружній зв’язок із Нідерландами, який допомогли посилити канадські військові, звільнивши більшу частину країни від нацистських окупантів.

ПОДЯКА ЗА ЩЕДРІСТЬ

На знак подяки за дружелюбність Канади, в 1945 році Джуліана від імені королівської родини надіслала до Канади 100 тисяч цибулин тюльпанів. Наступного року вона відправила через Атлантику ще 20 500 цибулин, попросивши посадити їх поблизу лікарні, в якій народилася її донька. Принцеса також пообіцяла надалі щороку надсилати 10 тисяч цибулин. Протягом наступних кількох років Оттава прославилася своїми тюльпанами й за сприяння легендарного фотографа Малака Карша було організовано перший фестиваль, що цьогоріч відзначає свою 68-му річницю.

Звісно, з того часу фестиваль суттєво збільшився у масштабі. Хоча Нідерланди продовжують щорічно надсилати 20 тисяч цибулин (10 тисяч від королівської родини й 10 тисяч від Голландської асоціації виробників цибулин), нині щовесни у різних локаціях Оттави висаджується близько 3 млн тюльпанів. Це більше, ніж будь-де в світі. Двічі (у 1967 та 2002 роках) для участі в урочистостях з нагоди відкриття фестивалю до Оттави приїздили члени нідерландської королівської родини: Джуліана та Маргріт. Вони щиро дякували місту, яке їх прихистило.

КОРОНАКРИЗА

Зазвичай насолодитися незрівнянною красою тюльпанів до травневої Оттави приїздить близько 650 тисяч відвідувачів. Барвисті квіти стають тлом для різноманітних мистецьких і розважальних заходів, що проходять по всьому місту.

Утім, як і в інших сферах, COVID-19 ущент зруйнував цьогорічні фестивальні плани, адже всі масові заходи були скасовані. На щастя, влада вирішила не дотримуватися прикладу Нідерландів й не знищувати вже висаджені квіти, натомість перенісши фестиваль в онлайн. Замість прогулянок вздовж барвистих клумб спраглих до краси канадців закликали насолоджуватися квітами з комфорту власного дому: організатори регулярно проводили стріми з полів та показували найгарніші квіти. Хоча парки з тюльпанами фізично не закривали, лише тим, хто міг дістатися до них пішки чи на велосипеді, дозволялося особисто навідатися. Спершу влада навіть хотіла заборонити фотографування поблизу тюльпанів для уникнення створення натовпів, але згодом відмовилася від цього плану.

Фестиваль врешті-решт відбувся, однак за суттєво меншої кількості відвідувачів та без жодних додаткових урочистостей. Замість 650 тисяч відвідувачів на мільйони тюльпанів в Оттаві цього року подивилося заледве кілька десятків тисяч місцевих жителів. Оттавчани уважно поставилися до рекомендацій медиків, дотримуючись дистанції та використовуючи захисні маски. Звісно, туризму було завдано потужного удару, зате тутешні чи не вперше змогли спокійно насолодитися навколишньою красою.

Все ж, як квіти щовесни оживають від зимівлі, так людство незабаром здолає пандемію та навчиться знову спільно споглядати прекрасне. Особисто, не онлайн.

Максим Наливайко, Оттава

Фото Олега Хавронюка