Тюльпанна драма Нідерландів

У країні пандемія скосила поля квітів, люди відвозять букети під лікарні

Щороку в березні та квітні у Нідерландах немає відбою від туристів. Адже у цей період розквітають тюльпани та відбувається парад квітів, що проходить через відомий парк Кекенгоф. Він прославився своїми неймовірними квітучими килимами і щороку влаштовує відкриття сезону тюльпанів.

Але через коронавірус велетенські композиції з тюльпанів, троянд, нарцисів цього року ніхто не побачить. Парад квітів скасували, Кекенгоф закритий. Щоправда відвідати парк можна в режимі онлайн.

Однак, милуватися квітами через інтернет декому виявилося замало, тюльпанову лихоманку не зупинив навіть коронавірус. Під час карантину на квіткових полях було повно людей, особливо на Великдень. Фермери почали косити тюльпани. Вони змушені нищити квіти не лише, щоб не збирався натовп, а й через відсутність попиту.

Такий сезон, як ніколи, вдарив по квітковому бізнесу. Адже експорт рослин став неможливим, а для Нідерландів квіти – це важливе джерело прибутку. Тож багато хто з виробників побоюється, що коронавірус розорить одну з найбільш економічно розвинених країн Європи.

Отже, як у Нідерландах рятують квітковий бізнес, і що зробили жителі країни задля спасіння вже зрізаних квітів?

ЛИХОМАНКА ТА ПОЛЮВАННЯ НА ТЮЛЬПАНИ

Нідерланди опинилися у полоні тюльпанів, коли у 16 столітті диво-квітку завезли з Туреччини. Перші цибулини посадили на території Лейденського університету. Своєю красою квіти дуже вразили нідерландців, особливо ті, що мали на своїх пелюстках кольорові смужки. Смугасті сорти стали найдорожчими. Лише одна цибулина рідкісного сорту коштувала як, наприклад, 50 корів, були і дорожчі. Згодом в Амстердамі випустили спеціальний каталог тюльпанів. З’явилися цілі тюльпанові ринки та аукціони. Люди більше не хотіли вирощувати нічого, окрім тюльпанів. Усі мріяли про успішний бізнес на цибулинах. Як багаті, так і бідні були готові віддати всі свої статки та залізти заради квітів у колосальні борги. Варто зазначити, що шалений попит на тюльпани існував цілий рік. Квіти купували навіть взимку. Люди укладали спеціальні угоди і ставали в чергу за цибулинами.

Та згодом кількість таких контрактів почала перевищувати реальну кількість бажаних тюльпанів і фактично вони існували лише на папері. Тож, численні спекуляції, неіснуючі контракти, одержимість людей – усе це призвело до того, що ринок обвалився. Тисячі нідерландців, які віддавали у перерахунку на сучасні гроші мільйони євро лише за одну квітку, тоді вмить збанкрутували. Так у 17 столітті квіти фактично розорили Нідерланди.

Тюльпанову лихоманку можна діагностувати і сьогодні. Вона в тих, хто торгує квітами, і в тих, хто, шаленіючи від них, попри карантин, атакує поля, щоб зробити селфі.

Ще у березні через фактично нульові продажі фермери почали нищити квіти. Тож, здебільшого, у найпопулярніших місцях було порожньо – поля без тюльпанів та без людей. Натомість, можна було побачити багато нарцисів та гіацинтів.

Я не підхопила коронавірусу, але схоже, що було й у мене трохи тюльпанової лихоманки. Майже тиждень я фактично полювала на квіти, бо не могла повірити, що у Нідерландах так швидко могли знищити їх усі. Знайти квітучі тюльпанові поля мені вдалося у Нордвейку. О 7-й ранку, у будній день, там не було ні душі, тож вдалося побачити, як прокидається повне квітів поле.

Справжній ажіотаж на ще не знищених полях у Нідерландах почався на Великдень. Їхали місцеві мешканці, туристи з Німеччини та Бельгії. Реакція на це була миттєвою. Через навалу тюльпаноманів поля спочатку огородили і поставили знаки, щоб нагадати про карантин у країні та обов’язкову дистанцію 1,5 метра.

Та це не допомогло. Зокрема, попри заклики місцевої влади, велелюдно було в регіоні Болленстрік. Люди просто обходили огорожі, щоб зробити фото у морі квітів. Тоді у країні почали закривати цілі дороги, що вели на поля з тюльпанами, а фермерів закликали скосити квіти. Таке оперативне знищення може потягти за собою нові ризики для підприємців, адже перш ніж зрізати квітку, тюльпан має повністю розпуститися, щоб фермер побачив, що рослина здорова і нею можна торгувати й надалі. Та через ажіотаж етап перевірки багатьом фермерам довелося пропустити, заради подолання тюльпанової лихоманки. АУКЦІОН КВІТІВ ТА КОРОНАКРИЗА

Багато років тому тюльпани визначили долю країни. На аукціонах сьогодні так само, як і в 17 столітті, вирують емоції. Люди намагаються придбати найкращі квіти. І від хвилювання часом можуть випити аж зо п’ять еспресо, адже стартує аукціон о 6-й ранку, і тут, як на мене, дійсно потрібно багато кави, щоб прокинутися.

Перш ніж почнеться аукціон, увесь товар ретельно перевіряється. Працівники виходять на роботу о 3-й ранку, дехто о 5-й. Усе, що виставлено на продаж, можна побачити у велетенській залі. Торги відбуваються у двох кімнатах поруч і тривають до 11-ї ранку. Коли у квітів з’являється власник, замовлення починають готувати для покупця. На спеціальних маленьких машинках квіти перевозять до іншої зали, підписують і готують до відправлення. Усе відбувається дуже оперативно, і вже за кілька годин придбані квіти можуть опинитися в будь-якому куточку світу.

“Цей аукціон працює наступним чином. Ви маєте постачальника. Він із великою пристрастю до своєї справи вирощує рослини і потім постачає їх на аукціон, а той зі свого боку відповідає за здійснення оплати та отримання коштів. Також ми організовуємо процес доставки, займаємося логістикою”, – розповів працівник відділу дебіторській заборгованості Royal Flora Holland Герт'ян Схаутен.

Герт'ян Схаутен

Royal Flora Holland об’єднує фермерів, які безпосередньо вирощують квіти, та найбільший аукціон, який має свої представництва по всій країні. Аукціони проходять щодня, і щодня це близько 1500 покупців. Звісно, що така кількість люду не сидить безпосередньо в будівлі Royal Flora Holland о 6-й ранку. Вони можуть брати участь в аукціоні, наприклад, з дому, з будь-якого куточку світу.

“Особливість цього аукціону полягає в тому, що ціна стартує з доволі великої, а потім поступово опускається. І коли покупець під час цього процесу розуміє, що ось гарна для нього ціна, то він зупиняється. У такий спосіб нідерландці проводять аукціон”, – пояснює Схаутен.

Наприклад, троянди можуть коштувати три євро за штуку, а можуть 30 центів.

Щодня на квіткових аукціонах продавали мільйони квітів, але так було до коронавірусу. Нині пандемія дуже сильно вдарила по квітковому бізнесу. Минулого року експорт квітів приніс Нідерландам майже шість мільярдів євро, цього року – колосальні збитки. Фермери нищать до 80% своєї продукції. Вирощувати рослини стало дуже невигідно, зокрема, йдеться про примхливі квіти у спеціальних теплицях. За останні кілька тижнів квіткарі викинули на вітер сотні мільйонів євро. Через карантин експорт став неможливим. Багато виробників побоюються за своє виживання.

“Це відбувається просто на наших очах. Прекрасні квіти та рослини, які не продаються, мають одразу викидати. Я стою тут, серед квітів, які, на жаль, мають бути знищені. Ніколи раніше за нашу більш ніж 100-річну історію такого не відбувалося. Криза через коронавірус надзвичайно сильно вдарила по нідерландській галузі квітникарства, що налічує понад 7000 сімейних підприємств, які існували багато років і передавалися від батька до сина чи дочки. На карту поставлено подальше існування багатьох підприємств, як наших виробників, так і наших торговельних компаній. І це для мене дуже важливо. Мені дуже боляче бачити, як борються за виживання виробники, трейдери, продавці”, – наголосив генеральний директор Royal FloraHolland Стевен ван Схильфгаарде.

Попри кризу, аукціони проходять і далі, з дотриманням запроваджених заходів із метою протидії поширенню коронавірусу та в режимі онлайн. Виробників попросили тимчасово поставляти менше товару, ніж до коронакризи.

“Ми робимо все можливе, щоб підтримати квіткову галузь, виробників і клієнтів у ці важкі часи”, – підкреслив генеральний директор Royal FloraHolland Стевен ван Схильфгаарде.

ПОРЯТУНОК БІЗНЕСУ ТА ТЮЛЬПАНІВ

На підтримку квіткової галузі в Нідерландах було виділено мільйони євро. Міністерство сільського господарства 15 квітня 2020 року опублікувало рішення, у якому йдеться про виділення 650 мільйонів євро не лише на підтримку квіткового бізнесу, а й сільського господарства в цілому – це квіти, рослини, сільськогосподарські культури, продукти, що не мають тривалого терміну зберігання, які важко або неможливо зберігати.

До порятунку квітів також долучилися й місцеві жителі. Українка Ірина Усенко мешкає з родиною у Нідерландах уже 15 років. За її словами, тюльпани для нідерландців – це не лише заробіток, а й особлива гордість.

Ірина Усенко

“Ми живемо в Лейдені. Це неподалік із селами, де найбільші квіткові поля. Зовсім поруч – відомий парк Кекенгоф. На відміну від місцевих мешканців, ми там бували багато разів. І звісно, що заїжджали на поля, щоб подивитися на квіти і сфотографувати. Але зазвичай це невдячна справа, адже завжди дуже багато туристів. Також багато машин. У вихідні затори починалися за 10 кілометрів і часом було простіше розвернутися й поїхати додому, так і не діставшись до квітів. Цього року через коронавірус багато доріг, що ведуть до квіткових полів, закриті”, – розповідає вона.

Ірина Усенко згадує свої емоції, коли вперше побачила величезні тюльпанові поля.

“Це складно описати. Це треба пережити. Це як вийти на берег океану – і від захвату забути, як дихати. Знаєте, коли в горлі стає зовсім сухо, перехоплює подих і геть не зрозуміло, що з цим робити, а потім ковтаєш і знову починаєш дихати”, – згадує українка.

Жінка каже, планувала цього року звозити на квітучі поля свою свекруху, показати їй дивовижний парк квітів Кекенгоф, але пандемія зруйнувала плани.

“Стало зрозуміло, що з карантином буде багато проблем у бізнесу. Наприклад, немає туристів – немає прибутку в Кекенгофі. А там висаджують мільйони цибулин. Потім з'явилися повідомлення: щоб не викидати тюльпани, їх почали відвозити під лікарні, роздавати безкоштовно. Так хоч комусь приємно. І звісно, подяка і підтримка медиків у цей складний час”, – ділиться Усенко.

Ірина обожнює квіти. Їй було боляче бачити, як їх нищать та викидають. Тож у березні вона долучилася до акції з порятунку тюльпанів.

“26 березня я побачила пост у Facebook. Яна написала, що замовила квіти. Дала посилання і я, не довго думаючи, зробила замовлення. Я замовила 200 тюльпанів (20 букетів) за 40 євро. Через тиждень мені їх привезли. Було 4 різних види по п’ять букетів. Тож я залишила кілька тюльпанів собі, а інші роздала сусідам”, – каже Усенко.

Деякі квіткові магазини запустили різні акції. Наприклад, дехто збирає гроші й на перераховані пожертви купує у своїх постачальників квіти, які потім доставляє в будинки для літніх, щоб люди не почувалися самотніми і замкненими у чотирьох стінах на час карантину.

У садових центрах з’явилися привабливі ціни та акції, коли купуючи один горщик із квітами, інший отримуєш у подарунок. На Великдень біля парку Кекенгоф можна було придбати цілі квіткові композиції вартістю від 3 до 10 євро. А у самому парку зробили онлайн екскурсії.

“Якщо ви не можете приїхати до Кекенгофу, ми привеземо Кекенгоф до вас. Ми покажемо вам найкрасивіші місця”, – каже директор парку Барт Сімерінк.

Перебуваючи на карантині, люди почали перетворювати на міні-парки свої оселі. Хтось розставляє квіти на підвіконні та балконах, а хтось взявся за земельну ділянку біля будинку та власний сад.

Ірина Драбок, Гаага

Фото: Ірина Драбок, Софія Шовікова, Ірина Усенко