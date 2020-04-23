У Хорватії анонсували першу фазу виходу з карантину

Хорватський уряд анонсував початок поступового виходу держави з карантину із понеділка - 27 квітня.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, повідомляє портал Vijesti.

"Перша фаза виходу країни з карантину починається в понеділок, 27 квітня. Тоді буде відновлено роботу усіх магазинів, окрім торговельних центрів – за винятком тих, що вже працюють. Також відкриваються заклади надання послуг, в яких не здійснюється близький фізичний контакт із клієнтами – швейні ательє, майстерні з виготовлення ключів та туристичні агентства", - заявив глава хорватського уряду.

Водночас з понеділка починає працювати громадський транспорт, приміський транспорт та експрес-лінії для перевезення на острови - але не пороми. Відкриваються бібліотеки, галереї, музеї, антикварні лавки та книгарні. Поновлюються тренування спортсменів першої та другої категорії в окремих спортивних та старших командах, які виступають у змаганнях найвищого рівня.

Якщо перша фаза буде успішною, друга фаза стартує 4 травня.

Розпочнеться повноцінне функціонування системи охорони здоров'я, за винятком лікарень, які лікують хворих на COVID-19.

Відкриються суб'єкти господарювання у сфері послуг, які працюють у тісному контакті з клієнтами - салони краси та перукарні, але вони будуть дотримуватися спеціальних заходів.

Третій етап запланований на 11 травня, який дозволить зібрання до 10 осіб із дотриманням дистанції, роботу торгових центрів зі спеціальними епідеміологічними заходами, дошкільних закладів та початкової школи. Також буде поновлено навчанні в малих групах у закладах вищої освіті.

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Почне працювати транспорт між муніципалітетами та буде відкрито внутрішнє повітряне сполучення. Відкриються заклади громадського харчування - із обслуговуванням виключно на відкритих майданчиках та терасах і за умови проведення конкретних епідеміологічних заходів. Буде також відкритий доступ до національних природних парків.

За даними на 23 квітня, в Хорватії є 1981 підтверджений випадок коронавірусу, 883 людини вилікувалися, 50 людей померло. 321 хворий госпіталізований, 19 - на апараті ШВЛ. Загалом в Хорватії було проведено 28853 тестування.