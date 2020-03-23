У Хорватії заборонили рух між містами через коронавірус

Влада Хорватії з метою боротьби з поширенням коронавірусу заборонила громадянам пересуватися між містами без крайньої потреби.

Про це повідомляє CroatiaWeek.

"Хорватська група з управління кризою Covid-19 заявила у понеділок, що заборона на поїздки між містами стала новим обмежувальним заходом, спрямованим на стримування поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович, який очолює групу з антикризового управління, попередив, що у разі порушення обмежувальних норм влада буде змушена застосовувати більш жорсткі заходи.

Урядовець сказав, що це рішення - реакція на дії частини мешканців Загреба, які втекли з міста в неділю після потужного землетрусу.

У понеділок вранці влада Хорватії заявила, що в країні зафіксовано 52 нові випадки коронавірусу, а їх загальна кількість наразі становить 306.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок сильного землетрусу, що стався 22 березня вранці у столиці Хорватії Загребі, постраждало 17 людей, один з потерпілих перебуває у критичному стані. Євросоюз у координації з владою Хорватії активував Механізм цивільного захисту для ліквідації наслідків стихійного лиха та вже почав надавати допомогу на місці.

Фото: HINA/ Edvard ŠUŠAK