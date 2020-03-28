Папа Римський помолився за завершення пандемії

Папа Франциск на порожній площі Святого Петра зачитав молитву, яку зазвичай читає на Різдво та Великдень, задля завершення світової пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Vatican News.

"Папа Франциск провів у п’ятницю спеціальну службу Urbi et Orbi зі сходів базиліки Святого Петра. Зазвичай колоритна подія відбувається лише на Різдво та Великдень, ця екстраординарна служба проводилася у зв'язку з важкою ситуацією у світі, оскільки більш ніж половина його населення обмежена у пересуванні, щоб запобігти поширенню епідемії Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Папа Франциск прочитав уривок з Євангелія від святого Марка про Ісуса Христа та його учнів, які потрапили в буревій. Він порівняв пандемію коронавірусу з буревієм.

Читайте також: Глава УГКЦ закликає приєднатися до молитви Папи Римського

"Пандемія Covid-19 нагадала нам, що ми всі знаходимося на одному човні, тому ми звертаємось до Ісуса, запитуючи його: Учителю, тебе не хвилює, чи ми загинемо?", - сказав під час молитви папа Франциск.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 березня у світі на коронавірус захворіли 597 458 осіб, з них 133 373 одужали та 27 370 померли.