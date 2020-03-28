Папа Римський помолився за завершення пандемії

Папа Римський помолився за завершення пандемії

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Укрінформ
Папа Франциск на порожній площі Святого Петра зачитав молитву, яку зазвичай читає на Різдво та Великдень, задля завершення світової пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Vatican News.

"Папа Франциск провів у п’ятницю спеціальну службу Urbi et Orbi зі сходів базиліки Святого Петра. Зазвичай колоритна подія відбувається лише на Різдво та Великдень, ця екстраординарна служба проводилася у зв'язку з важкою ситуацією у світі, оскільки більш ніж половина його населення обмежена у пересуванні, щоб запобігти поширенню епідемії Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Папа Франциск прочитав уривок з Євангелія від святого Марка про Ісуса Христа та його учнів, які потрапили в буревій. Він порівняв пандемію коронавірусу з буревієм.

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"Пандемія Covid-19 нагадала нам, що ми всі знаходимося на одному човні, тому ми звертаємось до Ісуса, запитуючи його: Учителю, тебе не хвилює, чи ми загинемо?", - сказав під час молитви папа Франциск.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 березня у світі на коронавірус захворіли 597 458 осіб, з них 133 373 одужали та 27 370 померли.

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