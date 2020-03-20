Джонсон вважає, що пандемію у Британії можна здолати за 12 тижнів

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна може подолати пандемію коронавірусу в найближчі 12 тижнів.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Sky News.

"Я переконаний, що ми переможемо коронавірус. Я думаю, що ми можемо переломити ситуацію протягом наступних 12 тижнів, але це залежить від колективних, рішучих дій", - зауважив він.

Водночас він заявив, що уряд точно "не знає, як довго" триватиме спалах коронавірусу.

Він наголосив, що чим більш дисциплінованим буде населення, тим швидше буде подолано пандемію.

"Я вірю, що поєднання заходів, про які ми просимо громадськість, більш точне тестування, науковий прогрес, дадуть нам змогу взяти під контроль (ситуацію з коронавірусом – ред.) протягом найближчих 12 тижнів і змінити хід", - додав він.

Джонсон також подякував британцям за їхні "величезні зусилля" щодо виконання рекомендацій уряду задля припинення поширення хвороби.

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"Ми просимо студентів відкласти навчання, ми просимо людей не спілкуватися звичайним чином, і вже зараз ми бачимо, який вплив це робить на економіку Британії і на бізнес, на великі компанії. Тому дуже важливо, щоб ми в уряді підтримували їх", - зазначив він.

Як зазначається, у Британії від коронавірусу вже померли 144 людини.