Єлизавета ІІ закликала британців шукати нові способи підтримки зв’язку

Королева Єлизавета ІІ висловила солідарність з британським народом у зв’язку зі спалахом коронавірусу, наголосивши, що родини по всій Британії вступають в "період великої стурбованості та невизначеності".

Про це вона заявила після того, як разом з чоловіком покинула Букінгемський палац та переїхала у Віндзорський замок, повідомляє Sky News.

"… Ми знаємо, що багато людей та родин по всій території Великої Британії та у всьому світі вступають у період великої стурбованості та невизначеності. Нам всім радять змінити наш звичайний розпорядок дня і звичний спосіб життя для більшого блага спільнот, в яких ми живемо, і, зокрема, для захисту найбільш вразливих людей всередині них", - сказала 93-річна британська королева.

За її словами, у такі моменти вона згадує, що історія Сполученого Королівства була викувана людьми і громадами, які об'єдналися, щоб працювати як єдине ціле, концентруючи спільні зусилля з акцентом на спільну мету.

“Ми надзвичайно вдячні за досвід і відданість наших вчених, практикуючих лікарів, а також екстрених і громадських служб; але зараз як ніколи ми всі повинні грати життєво важливу роль як особистості - сьогодні й найближчими днями, тижні і місяці", - відкреслила Єлизавета ІІ.

Королева закликала британців шукати нові способи підтримки зв’язку один з одним, щоб переконатися, що їхні близькі перебувають у безпеці.

"Я впевнена, що ми впораємося з цим завданням. Ви можете бути певні, що моя сім'я і я готові зіграти свою роль", – наголосила вона.

Тим часом принц Гаррі та Меган Маркл також пообіцяли вжити відповідних заходів в умовах кризи громадського здоров'я.

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Вони, зокрема, пообіцяли обмінюватися інформацією та ресурсами, щоб допомогти людям "орієнтуватися у невизначеності" щодо коронавірусу, а також розповідати "надихаючі історії" про те, як люди у всьому світі об'єднуються різними способами, щоб покращити стан оточуючих.

Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.