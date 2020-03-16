Сербія ввела надзвичайний стан

На всій території Сербії в неділю, 16 березня, було введено надзвичайний стан у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє РТС.

"Президент Александар Вучич заявив, що на території Сербії проголошено надзвичайний стан. Обмежено ціни на товари життєвої необхідності, засоби індивідуального захисту та дезинфекції. Заборонено збиратися у закритих приміщеннях групами, більшими за 50 осіб", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, сербський уряд порадив усім громадянам, старшим за 65 років особливо обмежити свій рух та уникати виходу з дому, з огляду на те, що саме ця вікова категорія є найбільш вразливою перед Covid-19.

Cтаном на 16 березня кількість заражених коронавірусом у Сербії складає вже 55 осіб, проте летальних випадків не зафіксовано.

Станом на ранок 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257. У Європі епіцентром хвороби зараз є Італія.

Фото: АА