На коронавірус у світі хворіють майже 170 тисяч осіб, одужали 77,2 тисячі

Cтаном на ранок 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257.

Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса.

Зокрема, в Китаї хворіють 81020 осіб.

В Італії на коронавірус хворіють 24747 осіб, померли 1809 осіб, одужали - 2335.

В Ірані зареєстровано 13 938 випадків зараження, 724 особи померли, 4590 - одужали.

У Південній Кореї коронавірусом заразилися 8162 особи, з них 75 особи померли, а 834 одужали.

В Іспанії зареєстровані 7844 хворих, 292 померли, 517 одужали.

У Німеччині на коронавірус захворіли 5813 осіб, 13 осіб померли, 42 - одужали.

У Франції коронавірус підтверджено у 5437 осіб, померли 127, одужали - 12