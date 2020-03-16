На коронавірус у світі хворіють майже 170 тисяч осіб, одужали 77,2 тисячі
Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса.
Зокрема, в Китаї хворіють 81020 осіб.
В Італії на коронавірус хворіють 24747 осіб, померли 1809 осіб, одужали - 2335.
В Ірані зареєстровано 13 938 випадків зараження, 724 особи померли, 4590 - одужали.
У Південній Кореї коронавірусом заразилися 8162 особи, з них 75 особи померли, а 834 одужали.
В Іспанії зареєстровані 7844 хворих, 292 померли, 517 одужали.
У Німеччині на коронавірус захворіли 5813 осіб, 13 осіб померли, 42 - одужали.
У Франції коронавірус підтверджено у 5437 осіб, померли 127, одужали - 12
У США наразі інфіковані 3774 особи, померли 65, одужали 12.
В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.
Фото: АА