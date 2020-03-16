МЗС розповіло, скільки українців за кордоном лікуються від COVID-19

Лікування від коронавірусу проходять шість громадян України, які перебувають за кордоном, окрім того, п'ятеро наших співвітчизників уже одужали.

Про це у Facebook інформує МЗС.

Як зазначається, на лікуванні від коронавірусу в інших країнах загалом перебувають шість громадян України: по дві особи в Німеччині та Італії та по одній - у Молдові й ОАЕ.

П'ятеро наших співвітчизників за кордоном одужали. 13 березня в Італії одна українка померла.

Окрім того, МЗС повідомляє про те що з-за кордону було евакуйовано 170 українців. 45 громадян вивезли з Китаю ще 20 лютого, двох - з борту круїзного лайнера Grand Princess (12 березня) та 123 українці повернулися літаком з Італії ввечері 15 березня.