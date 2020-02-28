Женевський автосалон скасували через коронавірус

Міжнародне автомобільне шоу у Швейцарії – Женевський автосалон-2020 (2020 Geneva Motor Show) – скасовано у межах заходів боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge.

"Женевський автосалон-2020 скасовується після того, як уряд Швейцарії заборонив публічні заходи з понад тисячею учасників у п’ятницю через стурбованість у зв’язку з коронавірусом. Заборона набирає чинності негайно і діє як мінімум до 15 березня", - йдеться у повідомленні.

Женевський автосалон проводиться щороку починаючи з 1905-го, і цьогоріч мав проходити з 5 до 15 березня. Автошоу традиційно проводять у приміщенні виставкового центру PalExpo, розташованому неподалік аеропорту.

У ньому мали взяти участь такі бренди, як Alpine, AMG, Aston Martin, Audi,Bentley, Bugatti, Changan, FCA Group (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep), Honda, Hyundai, Kia, Koenigsegg, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Pininfarina Polestar, Rolls-Royce, SEAT, ŠKODA, Smart, Toyota, Volkswagen.

Раніше стало відомо, що кількість інфікованих коронавірусом у Швейцарії зросла до 9 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.