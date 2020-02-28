У Швейцарії зростає кількість інфікованих коронавірусом, масові заходи скасовані

Кількість інфікованих коронавірусом у Швейцарії зросла до 9 осіб.

Про це повідомляє The Local.

“Кількість випадків коронавірусу зросла у Швейцарії у п'ятницю до дев'яти”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства охорони здоров'я країни, 8 осіб, у яких виявився позитивний тест на коронавірус, підхопили хворобу під час перебування в Італії.

Нині всі вони перебувають в ізоляції в лікарнях.

Зазначається, що швейцарський уряд уже прийняв рішення скасувати до щонайменше 15 березня всі публічні заходи з понад однією тисячею учасників.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Фото: Xinhua