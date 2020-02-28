У Німеччині з вівторка - 32 нових випадки зараження коронавірусом

У Німеччині підтверджено 21 новий випадок зараження коронавірусом.

Згідно інформацією німецького МОЗ, наразі випадки захворювання зафіксовані у 6 федеральних землях, повідомляє Укрінформ.

«Зафіксовані нові випадки зараження у землях Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг, а також у Баварії, Гессені та Гамбурзі», - зазначили у відомстві.

Також є хворі у Райнланд-Пфальці.

Загалом з вівторка кількість інфікованих зросла до 32 осіб.

Найсерйозніша ситуація в окрузі Гайнзберг (Північний Рейн-Вестфалія), де подружжя заразило майже 20 осіб. На домашньому карантині там перебувають понад 1000 людей.

Влада на місцях розглядає можливості скасування великих людних заходів. Наразі вирішується питання, чи відбудеться наступного тижня Міжнародний туристичний ярмарок у Берліні.

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