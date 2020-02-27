У Німеччині хочуть збирати контактні дані всіх, хто прибуває з-за кордону

У Німеччині планують запровадити систему збору даних усіх, хто прибуває в країну наземним і морським транспортом, на зразок того, як це вже робиться на авіатранспорті.

Про це поінформував міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер на пресконференції в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб всі, хто прибуває залізничним транспортом, автобусами, суднами, заповнювали так звані "вихідні картки" та залишали свої контактні дані, щоб можна було простежити людей, які були з інфікованим в одному транспортному засобі, та можливо було перервати ланцюжок інфекції", - заявив Зеегофер.

Наприкінці січня подібна процедура введена для тих, хто прибуває літаками.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан зі свого боку заявив, що рішення щодо скасування масових заходів мають ухвалювати органи влади на місцях, федеральний уряд не планує вводити загальні обмеження.

У Німеччині створено кризовий штаб, куди увійшли міністерства охорони здоров'я, внутрішніх справ, закордонних справ, Deutsche Bahn та інші структури.