У Німеччині хочуть збирати контактні дані всіх, хто прибуває з-за кордону

У Німеччині хочуть збирати контактні дані всіх, хто прибуває з-за кордону

Коронавірус
Укрінформ
У Німеччині планують запровадити систему збору даних усіх, хто прибуває в країну наземним і морським транспортом, на зразок того, як це вже робиться на авіатранспорті.

Про це поінформував міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер на пресконференції в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб всі, хто прибуває залізничним транспортом, автобусами, суднами, заповнювали так звані "вихідні картки" та залишали свої контактні дані, щоб можна було простежити людей, які були з інфікованим в одному транспортному засобі, та можливо було перервати ланцюжок інфекції", - заявив Зеегофер.

Наприкінці січня подібна процедура введена для тих, хто прибуває літаками.

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Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан зі свого боку заявив, що рішення щодо скасування масових заходів мають ухвалювати органи влади на місцях, федеральний уряд не планує вводити загальні обмеження.

У Німеччині створено кризовий штаб, куди увійшли міністерства охорони здоров'я, внутрішніх справ, закордонних справ, Deutsche Bahn та інші структури.

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