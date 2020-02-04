Дуда підписав закон, який дозволяє уряду карати суддів

Анджей Дуда, президент Польщі, у вівторок підписав зміни до законодавства, які дозволяють уряду карати суддів.

Про це повідомляє RMF24.

"Президент Польщі Анджей Дуда підписав суперечливі зміни до законів про систему загальних судів і про Верховний суд", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці зміни запроваджують, зокрема, дисциплінарну відповідальність суддів за дії або бездіяльність, які можуть унеможливити або значно ускладнити функціонування правосуддя.

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Права партія влади Польщі стверджує, що ці зміни потрібні для запобігання «анархії» серед суддів, адже деякі з яких критично ставляться до політики партії.

Зміни викликали величезні суперечки. Вони піддавалися критиці не тільки з боку опозиції або правових кіл, але й зіткнулися з однозначно негативними оцінками на міжнародній арені.

Нищівну оцінку проєкту випустила Венеціанська комісія, яка, зокрема, попередила, що "поправки до законів про судоустрій можуть розглядатися як подальше ослаблення правосуддя в Польщі".

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Такі поправки до польського законодавства викликали критику і ЄС. Ще в грудні Європейська комісія направила президенту і прем'єр-міністру Польщі, маршалкам Сейму і Сенату лист з проханням утриматися від подальшої роботи над законами, які, за попередньою оцінкою комісії, б'ють по верховенству права і суперечать цінностям Європейського Союзу.

Фото: KPRP