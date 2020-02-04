Дуда підписав закон, який дозволяє уряду карати суддів
Про це повідомляє RMF24.
"Президент Польщі Анджей Дуда підписав суперечливі зміни до законів про систему загальних судів і про Верховний суд", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ці зміни запроваджують, зокрема, дисциплінарну відповідальність суддів за дії або бездіяльність, які можуть унеможливити або значно ускладнити функціонування правосуддя.
Права партія влади Польщі стверджує, що ці зміни потрібні для запобігання «анархії» серед суддів, адже деякі з яких критично ставляться до політики партії.
Зміни викликали величезні суперечки. Вони піддавалися критиці не тільки з боку опозиції або правових кіл, але й зіткнулися з однозначно негативними оцінками на міжнародній арені.
Нищівну оцінку проєкту випустила Венеціанська комісія, яка, зокрема, попередила, що "поправки до законів про судоустрій можуть розглядатися як подальше ослаблення правосуддя в Польщі".
Такі поправки до польського законодавства викликали критику і ЄС. Ще в грудні Європейська комісія направила президенту і прем'єр-міністру Польщі, маршалкам Сейму і Сенату лист з проханням утриматися від подальшої роботи над законами, які, за попередньою оцінкою комісії, б'ють по верховенству права і суперечать цінностям Європейського Союзу.
Фото: KPRP