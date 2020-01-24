Парламент Польщі таки заборонив суддям критикувати уряд

Парламент Польщі схвалив законопроєкт, який забороняє суддям критично висловлюватися про реформи уряду і кадрові рішення в судовій системі.

Про це повідомляє Deutsche welle.

Запропонований урядом закон обмежує судову владу в участі у будь-якій суспільній діяльності, яка може розглядатися як політична. Він також забороняє суддям критикувати нові призначення суддів або повноваження державних органів.

Президент Верховного суду Малгожата Герсдорф вже назвала документ "законом про затикання рота". Даний законопроєкт також піддався різкій критиці з боку Європейського союзу, Організації Об'єднаних Націй, польських експертів з правових питань і законодавців опозиції. На думку аналітиків, закон може бути використаний для придушення суддів, які критикують правові реформи уряду. Брюссель каже, що цей закон порушує принципи ЄС та демократичний поділ влади.

За законопроєкт проголосував Сейм РП. Тепер, коли він прийнятий у нижній палаті польського парламенту, справа за президентом Анджеєм Дудою. Очікується, що він підпише законопроєкт.

Як раніше повідомляло агентство, наприкінці минулого року голова Верховного суду РП Малгожата Герсдорф попереджала, що нові пропозиції провладної партії країни щодо реформування судової системи насправді є “ліквідацією системи судочинства”, що, в подальшій перспективі, призведе до виходу Польщі з ЄС.