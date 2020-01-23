Дуда у Давосі: Двері до НАТО мають бути відкритими для всіх

Перспектива членства в Північноатлантичному Альянсі має залишатися відкритою для всіх країн, хто цього прагне і виконав відповідні критерії.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда під час дискусійної панелі "Майбутнє НАТО" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Двері до НАТО мають бути відкритими для всіх. Мусимо сказати: якщо виконаєте усі умови членства, то маєте змогу стати частиною найважливішого Альянсу у світі", - заявив Дуда.

Він додав, що усі країни, які хочуть бути частиною НАТО, мусять мати змогу "творити вільний світ" разом з членами організації.

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За словами президента РП, членство в Альянсі було одним з найважливіших рішень в історії демократичної Польщі.

"Ми зараз впевнені у своїй безпеці і є частиною демократичного світу", - констатував польський лідер.

Дуда також зазначив, що метою Польщі є зміцнення Альянсу як союзу і розширення його присутності на східному фланзі.

Дуже важливим викликом для НАТО президент РП назвав кіберзагрози. На його переконання, рішення Альянсу про те, що загроза у кіберсфері для одного члена НАТО вводить в дію 5-ту статтю Вашингтонського договору, є дуже важливим.

"Якщо когось буде атаковано у кіберпросторі, то можна очікувати на реакцію у відповідь усього Союзу. Маємо юридичні підстави і самі вирішуватимемо, як відповісти", - зауважив Дуда.

Президент Польщі також констатував, що НАТО має наступальні інструменти в кіберсфері, які ефективно використовувало, наприклад у боротьбі з ІДІЛ. Він додав, що Альянс має бути готовим їх застосовувати і в майбутньому.

Фото: World Economic Forum/ Greg Beadle