НАТО відреагує на розміщення російських крилатих ракет — Столтенберг

Північноатлантичний альянс уже цього року відреагує на розміщення Росією в Європі крилатих ракет з ядерними боєголовками посиленням ППО та ПРО, але не розміщенням своїх ракет.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє німецька Welt.

«НАТО має намір відреагувати на розміщення в Європі російських крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю. Що стосується SSC-8 (крилаті ракети за російською класифікацією 9M729 - ред.), ми будемо працювати над системами протиповітряної оборони та протиракетної оборони, над звичайною зброєю, над підвищенням боєготовності і пролонгацією термінів попередження», - заявив Столтенберг, уточнивши, що міністри оборони країн НАТО вже погодили відповідні кроки.

Водночас Столтенберг підкреслив, що альянс не має наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети в Європі.

Ще одна мета - посилити контроль над озброєнням. Про це турбуються союзні держави, передусім, Німеччина.

Генсек нагадав, що, розгорнувши крилаті ракети SSC-8, Росія порушила договір РСМД. Він зауважив, що це є частиною російської стратегії - вкладати значні кошти в нові сучасні можливості, включаючи нову сучасну ядерну зброю. НАТО, запевнив її очільник, реагувало «оборонно і належним чином».

Причиною розширення спроможності стримування та оборони НАТО є закінчення дії ДРСМД минулого літа через те, що США та інші партнери НАТО вважають, що Росія роками порушувала договір із свою системою SSC-8. Ці крилаті ракети які можуть бути оснащені ядерними боєголовками, здатні, за оцінками, долати понад 2000 кілометрів. Москва це відкидає і заявляє, що дальність дії системи становить менше 500 кілометрів, зазначає видання.

ДРСМД забороняв обом його сторонам виробляти, випробовувати та володіти балістичними ракетами наземного типу та крилатими ракетами з дальністю від 500 до 5500 кілометрів. З моменту розірвання Договору, занепокоєння щодо нової гонки озброєнь зростає. Наприклад, США нещодавно випробували наземну ракету середньої дальності, яка не була б сумісною з цим документом, йдеться в публікації.

Наразі майже немає надій на нові ефективні домовленості щодо контролю над озброєнням. Причиною розірвання контракту з боку США є той факт, що ДРСМД зв'язував лише американців та росіян, але не такі військові держави як Китай. Нині, за деякими даними, Китай має майже 2000 балістичних ракет і крилатих ракет, які підпадають під дію угоди, пише Welt.