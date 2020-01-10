Світ має уникнути подальшої ескалації на Близькому Сході – Столтенберг

Міжнародне співтовариство має докласти всіх зусиль для зменшення напруги в регіоні Близького Сходу та зберігати єдність у боротьбі проти міжнародного тероризму.

Про це після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ, яка відбувається сьогодні у Брюсселі, заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останні 48 годин ми бачили певне зниження напруги в регіоні, ми маємо скористатися цим для подальшої деескалації та зменшення напруги. Нічиїм інтересам не відповідає мати новий конфлікт на Близькому Сході", - наголосив керівник НАТО.

Він окремо окреслив головні виклики, які зараз постають перед НАТО та всім міжнародним співтовариством.

"Ми маємо продовжити підтримку Іраку. ЄС і НАТО – обидві організації є членами Коаліції проти Ісламської держави, ми маємо особовий склад на місцях. Як Коаліція, так і НАТО призупинили тренування іракського персоналу з причин безпеки. Я говорив з прем’єр-міністром Іраку Махді (Аділь Абдул-Махді – ред.) на цьому тижні, і я сказав йому, що ми налаштовані поновити тренування якнайшвидше, але за умов на місцях, які дозволять нам це зробити", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що боротьба з Ісламською державою ще не завершена, і має бути продовжена.

"Найкращий інструмент, який ми маємо у боротьбі з міжнародним тероризмом, - це тренувати локальні сили для протистояння міжнародному тероризму. Це саме те, що ми робимо в Іраку, і це та причина, з якої наша співпраця з Іраком є настільки важливою", - наголосив Генеральний Секретар НАТО.

Столтенберг окремо наголосив, що у цій боротьбі міжнародне співтовариство, Північна Америка і Європа мають зберігати єдність, адже міжнародний тероризм є спільною загрозою.

"Північна Америка і Європа – ми можемо досягти багато, коли залишаємося разом. Як ми це робили під час боротьби з Ісламською державою, звільнили всю територію, яку вони контролювали, звільнили мільйони людей. Тож і зараз ми маємо залишатися разом, та разом продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом", - підкреслив керівник Альянсу.

Він нагадав про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася цього тижня, під час якої американський лідер закликав НАТО робити більше у боротьбі з міжнародним тероризмом. За словами Столтенберга, зараз союзники по НАТО зважують, що можливо зробити у цьому напрямку.