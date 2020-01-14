Військовий комітет НАТО обговорює шляхи подальшої модернізації Альянсу

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО розпочалося засідання Військового комітету Альянсу, який упродовж двох днів обговорюватиме шляхи зміцнення оборонних спроможностей та ефективного стримування поточних загроз.

Про це у вівторок, 14 січня, під час відкриття заходу сказав голова Військового комітету НАТО британський маршал авіації Стюарт Піч, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Начальники штабів обговорять результати зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні минулого грудня та зададуть напрямок для розвитку необхідних спроможностей для імплементації заходів, погоджених на рівні глав держав та урядів. Наша дводенна зустріч буде сфокусована на спроможностях НАТО з оборони та стримування, включаючи розгляд Концепції стримування та оборони у євроатлантичному просторі", - сказав голова Військового комітету.

Він зауважив, що НАТО продовжує нарощувати військові потужності та політику стримування, підвищуючи готовність сил, їх здатність швидко пересуватися через Атлантику та у Європі, модернізуючи командні структури та штаби. Зокрема, НАТО ініціює створення окремого об’єднаного командування з підтримки та розвитку можливостей, яке допоможе союзникам координувати та забезпечувати переміщення сил та засобів у Європі та у Північній Атлантиці.

"Ми продовжуємо демонструвати рішучість Альянсу стримувати загрози та захищати територію наших союзників. З 2014 року ми здійснили найбільше посилення наших спроможностей поколінні. Ми зміцнити наші військові позиції від Балтійського моря до Чорного моря, і маємо війська на сході Альянсу у бойовій готовності", - зазначив Піч.

В рамках цієї роботи, як наголосив голова Військового комітету НАТО, у Європейському командуванні Альянсу створено новий оперативний центр кібернетичних операцій, який вже розпочав діяльність у Монсі. Перша оперативна група Альянсу з протидії гібридним загрозам була розгорнута у Чорногорії, яка є важливим союзником Альянсу, для зміцнення оборонних спроможностей цієї країни та для стримування гібридних викликів, які постають перед нею.

За словами Піча, Альянс завершив програму з модернізації системи АВАКС (система раннього повітряного попередження і управління - ред.) засобами із сучасними цифровими технологіями вартістю у мільярд доларів США, ще одна програма такої ж вартості розрахована на продовження використання літаків АВАКС до 2025 року. Крім того, як повідомив маршал авіації, НАТО вже отримало перший з п’яти запланованих літаків для наземного спостереження, що є чіткою демонстрацією прагнення НАТО залишатися на вістрі передових технологій для забезпечення спільної безпеки союзників.

Засідання Військового Комітету НАТО / Фото: Дмитро Шкурко, Укрінформ

"Ми інвестували 230 мільйонів євро у сховища для довгострокового зберігання та обслуговування американського військового обладнання з місцем постійної дислокації у Польщі. Це значна інвестиція у силову складову, яка дозволяє приймати військове обладнання, розраховане на військові підрозділи рівня бригади", - сказав Піч.

Він також зауважив, що НАТО продовжує "відповідально та помірковано" реагувати на розгортання Росією ракет середнього радіусу дії, яке підірвало угоду про обмеження ракет малої та середньої дальності і становить значні ризики для євроатлантичної безпеки.

"Протягом двох днів ми прийматимемо рішення, як виконати рішення наших лідерів, ухвалені в грудні, та яким чином адаптувати наші військові спроможності, стратегію і плани до нашого підходу безпеки на всі 360 градусів", - додав голова Військового комітету НАТО.