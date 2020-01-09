Причиною посилення колективної оборони НАТО стала окупація Росією Криму – Столтенберг

Причиною посилення колективної оборони НАТО стала окупація Росією Криму – Столтенберг

Укрінформ
«Спусковим гачком» для адаптації Альянсу до нових викликів та посилення спроможностей колективної оборони стала незаконна анексія Криму Росією у 2014 році.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер в Брюсселі на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чорноморський регіон є важливим для НАТО. Ми пам’ятаємо, що стало «спусковим гачком» для адаптації НАТО та зміцнення його колективної оборони протягом кількох минулих років, - це була незаконна анексія Криму, що сталася саме у Чорному морі», - сказав генсек.

Він наголосив, що Чорне море має стратегічну вагу для НАТО. Альянс посилив повітряне патрулювання та військово-морську присутність, а також присутність у межах передових сил в країнах на східному фланзі НАТО. До цього, за словами Столтенберга, підвищено готовність сил Альянсу та його здатність до їх швидкого посилення.

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«Ми постійно оцінюємо необхідність посилення нашої присутності. Три наші держави-члени є чорноморськими країнами – Румунія, Болгарія і Туреччина. Крім того, ми маємо тут двох близьких партнерів - Україну і Грузію, які також є чорноморськими країнами. Тож ми допомагаємо їм, тісно співпрацюючи, проводячи з ними спільні навчання», - сказав Столтенберг.

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