Польща може покинути ЄС через судову реформу

Нові пропозиції провладної партії Польщі щодо реформування судової системи країни насправді є “ліквідацією системи судочинства”, а в подальшій перспективі це призведе до виходу країни з ЄС.

Про це йдеться в заяві голови Верховного суду Польщі Малгожати Герсдорф з приводу реєстрації кілька днів тому політиками правоконсервативної партії “Право і Справедливість” (PiS) нового проєкту закону про устрій судів і Верховний суд країни.

“13 грудня 2019 року громадську думку було поінформовано про реєстрацію групою депутатів проєкту закону, який можна назвати лише так: про ліквідацію незалежного судочинства”,- написала Герсдорф.

Читайте також: На кордоні з Польщею затримали найбільшу за рік контрабанду бурштину з України

Вона провела паралелі цього дня з подіями 38 років до того, коли 13 грудня 1981 року в Польщі був введений військовий стан і країна поринула в епоху безправ’я.

Герсдорф наголосила, що в цьому проєкті закону є заборона суддям користуватися свободою слова, встановлення механізму стеження, обмеження їх права мати свої профілі у соцмережах, розширення каталогу дисциплінарних правопорушень тощо.

Голова Верховного суду підкреслила, що не судді “знищую і роблять анархічною” Польщу, а виконавча влада відповідає за “знищення” Конституційного суду.

“Вона також двічі намагалася провести “реформу” Верховного суду, намагаючись з порушенням Конституції та міжнародного права відсторонити його суддів та органи, а коли це не вдалося то вирішила завоювати ці інституції методом “малих кроків”, - підкреслила Герсдорф.

Читайте також: Берлін позивається до Євросуду через OPAL

Вона звернула увагу, що Польща є членом ЄС, і на неї накладаються значні вимоги згідно з європейськими трактатами. Зокрема, кожний суд у Польщі має право поставити питання Суду Євросоюзу, що виникає з договору ЄС.

Голова Верховного суду РП підкреслила, що вироки суду ЄС є обов’язковими для виконання в Польщі, а Конституційний суд країни не може заборонити судам звертатися із запитами до суду ЄС.

“Такі кроки прямо вестимуть Польщу до виходу з ЄС”,- підкреслила Герсдорф.

Читайте також: Польська опозиція визначилася зі своїм кандидатом у президенти

На її переконання, не можна погоджуватися з тим, щоб трактування Конституції, законів і трактатів, що можуть робити судді, здійснювалося за дверима партійних кабінетів.

Голова Верховного суду закликала провладних політиків перестати боротися із суддями, а розпочати чесну дискусію щодо покращення ситуації з системою судочинства в РП.

Як інформувало агентство, після зміни закону про Верховний суд в липні 2018 року президент Польщі Анджей Дуда відправив Герсдорф у відставку у зв’язку з досягненням нею 65-річного віку. Утім, вона відмовилася йти у відставку, мотивуючи це тим, що за Конституцією країни її шестирічна каденція завершується лише у 2020 році. У жовтні 2018 року суд ЄС розглянув звернення Єврокомісії та ухвалив рішення, яким зобов’язав польську владу тимчасово призупинити виконання зміненого закону про Верховний суд Польщі.

У листопаді 2018 року Сейм Польщі на засіданні у середу знову прийняв зміни до скандального закону про Верховний суд країни. Відповідно до змін, суддям Верховного та Вищого адміністративного судів Польщі, яких відправлено на пенсію після досягнення 65-річного віку, знову дозволено працювати до 70-ти років.