Берлін позивається до Євросуду через OPAL

Німецька сторона подала апеляцію в Європейській суд на його ж рішення щодо обмеження прокачування російського газу через трубопровід OPAL.

Про апеляцію повідомляє cуд у Twitter.

"Апеляція Німеччини до ECJ (справа C-848/19 P) проти рішення EUGeneralCourt у справі T-883/16 щодо трубопроводу OPAL", - йдеться у повідомленні.

Рішення суду ЄС оскаржує Федеральний уряд Німеччини.

Як повідомлялося, у вересні Польщі вдалося за позовом у першій інстанції призупинити рішення Єврокомісії, яка дозволила російській компанії "Газпром" збільшити об’єми постачання газу через через Східну Німеччину (справа T-883/16).

Федеральне мережеве агентство через кілька днів після рішення суду визначило, що "Газпрому" дозволяється використовувати лише 40 відсотків спроможності замість 80 відсотків.

Суперечка має пряме відношення до газогону Nord Stream, продовженням якого є OPAL. По ньому газ транспортується через східну Німеччину до Чехії. "Газпрому" спочатку було дозволено використовувати лише половину потужності лінії для забезпечення конкуренції, однак у 2016 році Комісія ЄС дозволила вдвічі збільшити потужність на вимогу Федерального мережевого агентства ФРН.

Польський концерн PGNiG виступив проти того, щоби OPAL виключали з механізму європейського врегулювання, який забороняє монопольне використання газопроводів. Це загрожує безпеці поставок у Польщі та суперечить принципу солідарності ЄС в енергетиці.

Польща виступає критиком як Nord Stream, так і Nord Stream 2, який зараз будується.