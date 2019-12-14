Польська опозиція визначилася зі своїм кандидатом у президенти

У суботу у Варшаві віцеспікера Сейму Польщі вибрали кандидатом на пост президента від Громадянської платформи.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Кандидаткою від найбільшої опозиційної партії Громадянська платформа у Польщі на посаду президента є Малґожата Кідава-Блонська. Заступницю спікера Сейму вибрали під час конвенції партії у Варшаві. Вона перемогла єдиного контркандидата – мера міста Познань Яцека Яськовяка, отримавши підтримку 345 з приблизно 500 делегатів Громадянської платформи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Малґожата Кідава-Блонська заявила, що хоче бути активним президентом, який буде займатися питаннями культури, освіти та безпеки. Виборчу кампанію, сказала кандидатка, вона починає вже у неділю: «Ми починаємо велику гру. Я знаю, що ми її виграємо. Я виграла у (Ярослава) Качинського у Варшаві, виграю і в Дуди».

Підтримку для кандидатки Громадянської платформи вже пообіцяв її контркандидат – мер Познані Яцек Яськовяк.

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На форумі виступив також голова Громадянської платформи Ґжеґож Схетина. Політик пообіцяв, серед іншого, повернення порядку у судочинстві і в службі охорони здоров’я, а також боротьбу зі смогом та змінами клімату.

Як повідомлялося, експрезидент Європейської ради, експрем'єр Польщі, а нині голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що не братиме участь у виборах президента Польщі, що відбудуться в 2020 році.

Також відомо, що єдиним кандидатом від табору влади на виборах президента буде чинний очільник польської держави Анджей Дуда.

Фото: PAP/Leszek Szymański