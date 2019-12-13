Віцемаршалок польського Сейму їде в Україну на різдвяну зустріч
Про це власного кореспондента Укрінформу поінформували у пресслужбі Сейму РП.
"Віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська 14-15 грудня відвідає консульський округ у Вінниці, де братиме участь у різдвяній зустрічі. Під час візиту віцемаршалок Сейму також візьме участь в урочистості відкриття меморіальної таблиці, присвяченій Валерію Яну Славеку у селі Струтинка – місці народження тричі прем’єра Польщі і маршалка Сейму",- йдеться в повідомленні.
Як зазначається, різдвяна зустріч у Вінниці є однією з найбільших подій, яку проводять етнічні поляки в Україні, і вона є нагодою для зустрічі етнічних поляків з Вінницької, Житомирської, Хмельницької областей та Буковини. У ній беруть участь понад 400 осіб польського походження.
Фото: www.polityka.pl