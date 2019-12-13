Віцемаршалок польського Сейму їде в Україну на різдвяну зустріч

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська планує відвідати 14-15 грудня Вінницю, де візьме участь у різдвяній зустрічі та відкритті меморіальної дошки прем’єр-міністру Польщі міжвоєнного періоду Валерію Яну Славеку.

Про це власного кореспондента Укрінформу поінформували у пресслужбі Сейму РП.

"Віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська 14-15 грудня відвідає консульський округ у Вінниці, де братиме участь у різдвяній зустрічі. Під час візиту віцемаршалок Сейму також візьме участь в урочистості відкриття меморіальної таблиці, присвяченій Валерію Яну Славеку у селі Струтинка – місці народження тричі прем’єра Польщі і маршалка Сейму",- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, різдвяна зустріч у Вінниці є однією з найбільших подій, яку проводять етнічні поляки в Україні, і вона є нагодою для зустрічі етнічних поляків з Вінницької, Житомирської, Хмельницької областей та Буковини. У ній беруть участь понад 400 осіб польського походження.

Фото: www.polityka.pl