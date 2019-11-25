У Сеймі Польщі ініціюють парламентську підтримку в'язнів Кремля

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська запропонувала підтримати українських політв'язнів на парламентському рівні.

Про це вона заявила під час зустрічі з колишнім бранцем Кремля Романом Сущенком та послом України у Варшаві Андрієм Дещицею, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я думаю про організацію парламентської підтримки ув’язнених (Росією - ред.) осіб, наприклад, хоча б у вигляді листівок", - заявила вона.

За словами віцемаршалка Сейму, вона активно слідкує за долями усіх політв'язнів, зокрема і за тими, хто досі лишається в російському ув'язненні.

Госєвська наголосила також на важливості підтримки родин політв'язнів - їхніх дітей та батьків похилого віку.

"У питаннях підтримки України, територіальної цілісності України, підтримки євроатлантичних устремлінь у нас немає розбіжностей. Польща увесь час є активною у політичній підтримці України і за звільнення осіб, які незаконно утримуються в окупованому Донбасі та Криму. Ми ці питання порушували багаторазово, Сейм приймав резолюцію на підтримку України", - заявила вона.

Роман Сущенко зустрівся з віце-маршалком Сейму Польщі Малгожатою Госєвською. Фото: Юрій Банахевич/Укрінформ

Сущенко у свою чергу подякував Госєвській за підтримку та підписав одну з репродукцій своїх картин.

Як повідомляв Укрінформ, Роман Сущенко та посол України Андрій Дещиця раніше у понеділок, 25 листопада, взяли участь у символічному демонтажі виставки малюнків "Мистецтво з-за ґрат" із фасаду будівлі посольства України у Варшаві.

Власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, а також 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.