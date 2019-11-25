У парламенті Польщі хочуть провести зустріч із колишніми в’язнями Кремля
На цьому наголосив віцемаршалок Сенату Польщі Маріуш Камінський під час зустрічі з колишнім політв’язнем Кремля Романом Сущенком та послом України в Польщі Андрієм Дещицею, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Потрібно організувати конференцію, де б політв’язні Кремля змогли б розповісти свої історії", - зазначив Камінський.
Він додав, що однією з місій Сенату Польщі є, власне, захист прав людини.
Зі свого боку Сущенко від імені усіх політв'язнів Кремля - як звільнених, так і тих, хто досі лишається у російських в'язницях, подякував Камінському за підтримку, а також за зусилля парламенту Польщі у підтримці європейського та євроатлантичного курсу України.
Також Сущенко подякував полякам, які писали листи йому та іншим бранцям Кремля.
Колишній політв'язень закликав до "подальшого продовження послідовної політики підтримки України".Роман Сущенко зустрівся з віце-маршалком Сенату РП Маріушем Камінським. Фото: Юрій Банахевич/Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, Роман Сущенко та посол України Андрій Дещиця раніше у понеділок, 25 листопада, взяли участь у символічному демонтажі виставки малюнків "Мистецтво з-за грат" із фасаду будівлі посольства України у Варшаві.
Власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".
7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, а також 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.