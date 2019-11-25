У парламенті Польщі хочуть провести зустріч із колишніми в’язнями Кремля

У парламенті Польщі варто провести велику конференцію за участю колишніх політв’язнів Кремля, на якій розповісти про злочини російської тоталітарної системи та дії Росії на сході України.

На цьому наголосив віцемаршалок Сенату Польщі Маріуш Камінський під час зустрічі з колишнім політв’язнем Кремля Романом Сущенком та послом України в Польщі Андрієм Дещицею, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Потрібно організувати конференцію, де б політв’язні Кремля змогли б розповісти свої історії", - зазначив Камінський.

Він додав, що однією з місій Сенату Польщі є, власне, захист прав людини.

Зі свого боку Сущенко від імені усіх політв'язнів Кремля - як звільнених, так і тих, хто досі лишається у російських в'язницях, подякував Камінському за підтримку, а також за зусилля парламенту Польщі у підтримці європейського та євроатлантичного курсу України.

Також Сущенко подякував полякам, які писали листи йому та іншим бранцям Кремля.

Колишній політв'язень закликав до "подальшого продовження послідовної політики підтримки України".

Роман Сущенко зустрівся з віце-маршалком Сенату РП Маріушем Камінським. Фото: Юрій Банахевич/Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Роман Сущенко та посол України Андрій Дещиця раніше у понеділок, 25 листопада, взяли участь у символічному демонтажі виставки малюнків "Мистецтво з-за грат" із фасаду будівлі посольства України у Варшаві.

Власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, а також 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.