"Мистецтво з-за ґрат": Сущенко взяв участь у демонтажі виставки у Варшаві

Колишній політв'язень Кремля, український журналіст Роман Сущенко та посол України Андрій Дещиця взяли участь у символічному демонтажі виставки малюнків «Мистецтво з-за ґрат» із фасаду будівлі посольства України у Варшаві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для мене честь бути тут. Виставка привертала увагу польського суспільства, політиків, законодавців до того, щоб створити підґрунтя солідарності з Україною, для того, щоб боротися з російською агресією. Я дуже вдячний всім, хто працював для того, щоб наші політв'язні повернулися якомога швидше додому", - сказав Сущенко.

За словами Дещиці, виставка малюнків Сущенка на фасаді будівлі посольства довгий час нагадувала про всіх українських політв'язнів, що незаконно утримуються в Росії. "Ці картини допомагали нам поширювати інформацію і збирати підтримку, щоб польські політики і польське суспільство про це не забували", - наголосив посол.

Сущенко у Варшаві закрив виставку малюнків "Мистецтво з-за грат". Фото: Юлія Сущенко/Укрінформ

Таким чином завершилася інформаційна кампанія щодо звільнення незаконно ув’язненого в РФ журналіста Укрінформу Роман Сущенка.

Після цього Сущенко разом з дружиною та донькою зустрілися з українськими дипломатами та іншими співробітниками посольства України у Варшаві, де журналіст подякував за підтримку та боротьбу за своє звільнення.

Сущенко підписав присутнім репродукції своїх робіт.

Також було обговорено подальші плани та кроки у звільненні інших політв'язнів, що незаконно утримуються в РФ та Криму.

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Зі свого боку посол Дещиця також наголосив, що українське дипвідомство у Польщі продовжуватиме долучатися до боротьби за інших бранців Кремля.

Як повідомлялося, у лютому цього у Варшаві відкрилася виставка малюнків українського журналіста Сущенка, створених ним у московському СІЗО у 2016-2018 рр. Виставку організували спільно посольство України в Польщі та Cпілка польських журналістів (SDP).

Власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення “законним”.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, а також 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.