Французький омбудсмен зустрівся із Сущенком

Франція й надалі продовжуватиме підтримувати Україну на шляху звільнення політичних заручників з російських в’язниць.

Про це заявив посол з прав людини Франції Франсуа Крокетт під час зустрічі з колишнім політв’язнем Кремля Романом Сущенком у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ваше слово важливе для нас, для розуміння ситуації з політв’язнями, які утримуються на території Російської Федерації. Безумовно, Франція продовжуватиме підтримувати Україну на шляху звільнення політв’язнів, щоб усі вони повернулися додому", - запевнив французький омбудсмен.

На своїй сторінці у Facebook Франсуа Крокетт відзначив важливість зустрічі з колишніми бранцями Кремля.

"Радий приймати на Ке д’Орсе (у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції - ред.) Романа Сущенка, колишнього кореспондента агентства "Укрінформ" у Франції, заарештованого 30 вересня 2016 року в Москві під час відвідання своєї родини. Після засудження до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму на фейковому судовому процесі, які продовжує здійснювати ФСБ, Роман був звільнений 7 вересня. Він прийшов розповісти, чим він живе, і подякувати своїм прихильникам", - написав французький омбудсмен.

Як повідомлялося, питання звільнення політв’язнів та військовополонених буде однією із ключових тем зустрічі лідерів Франції України, Німеччини та Росії у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня у Парижі.

Власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, а також 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.