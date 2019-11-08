Сущенко передав до музею тюремну робу, листи та репродукції своїх картин

Сущенко передав до музею тюремну робу, листи та репродукції своїх картин

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Укрінформ
Колишній бранець Кремля, власкор Укрінформу Роман Сущенко передав речі, привезені ним з ув’язнення, Національному музею історії України у Другій світовій війні.

Вони стануть експонатами майбутньої виставки, а банер #FreeSushchenko, який майже три роки висів на будівлі Укрінформу, вже посів почесне місце у музеї.

Про це йшлося під час урочистого заходу, що відбувся в Національному музею історії України у Другій світовій війні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив генеральний директор музею Іван Ковальчук, цей банер буде відреставрований і стане справжнім музейним експонатом, доносячи світовій спільноті правду про те, що відбувається в Україні.

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"А в наступному році разом з Укрінформом ми підготуємо і відкриємо виставку, експонатами якої стануть речі, які передав нам Роман Сущенко", - сказав Ковальчук.

Серед речей, які передав журналіст, чимало листів і листівок на його підтримку.

"Це свідчення про те, як наша держава, наші люди, українці, вболівають за своїх громадян, за тих, хто воює, за тих, хто в ув’язненні", - сказав Сущенко.

Він розповів, що тут листи і листівки - і від посадовців, і від школярів, і від незнайомих людей по всьому світу; малюнки від сина, якому було 9 років, коли його ув’язнили; і від колег, зокрема від українського журналіста, що працює у Москві, Романа Цимбалюка; особливо зворушили його листи від київського школяра Мирона Головачова.

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Також серед речей телефонна картка, за якою Сущенко міг двічі на місяць спілкуватися з родиною; бібліотечний формуляр, за яким він замовляв книжки у Лефортово; одяг, в якому він перебував в ув’язненні, зокрема фуфайка, пошита на зоні.

"На ній є бирка з єдиним моїм фото, яке мені вдалося звідти вивезти. Тут вказано номер загону, в якому я знаходився, і час мого звільнення — тобто кінець терміну мав відбутися 29.09.2028 року", - сказав Роман.

Він також подарував репродукції картин, написаних ним в ув’язненні. "Всі ці малюнки символічні, в них ідея виходу на волю. Я малював їх для того, щоб наблизити свою надію повернутися додому", - підкреслив журналіст.

Генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко своєю чергою розповів, як агентство намагалося донести світові інформацію про Сущенка - писало про нього, проводило різні заходи, флешмоби, пікети. І одним із таких кроків стало виготовлення банера #FreeSushchenko.

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"Ми розуміли, що Укрінформ — в центрі міста, і цей плакат багато хто бачитиме. І таким чином ми достукувались до світу — що наш колега перебуває в Москві, в колонії, незаконно затриманий, заарештований, а потім ув’язнений", - зазначив Харченко.

Він підкреслив, що історію творять не тільки великі маси людей, народи, нації, а й окремі особистості — такі, як Сущенко.

"І тисячу днів ув’язнення Романа, його перебування в Росії — це історія про те, як багато може одна людина. Це історія про мужність, про витримку, про волю до перемоги. Можна закликати любити Батьківщину, бути патріотом. А можна просто привести в музей, де буде якась річ, якийсь артефакт - як цей банер, - який розкаже, що є така людина, як Роман Сущенко. Він ходить одними з тобою вулицями, але він зумів вистояти, зумів перемогти. І це означає, що кожен може знайти в собі сили вистояти в надзвичайно складній ситуації і що ми можемо разом усі перемогти", - наголосив гендиректор Укрінформу.

Сущенко передал в музей тюремную робу, письма и репродукции своих картин / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

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7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

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