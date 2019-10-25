Сущенко закликає журналістів бути обережними при висвітленні теми політв'язнів
Про це він сказав 25 жовтня під час форуму National Media Talk, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Фейкові технології - це технологія постправди, вони легітимізуються у публічному просторі. Моя родина і особисто я стали на останньому етапі нашого повернення, політв'язнів із полону, саме жертвами таких фейків. Йдеться зокрема про повідомлення, що 29-30 серпня відбудеться обмін. Я знаю, що багато хто із журналістів зібрали речі, камери, диктофони і вже навіть вирушили до аеропорту, піддавшись не дуже надійній інформації. Завдяки ЗМІ ця інформація була поширена, і моя мама, коли дізналася, дуже хвилювалася, бо її надії знову були відкладені (це була вже шоста така спроба), їй стало зле", - зазначив Сущенко.
При цьому він підкреслив, що наслідки цього фейку були жахливими.
"Коли я повернувся вже додому, і мав телефонну розмову з мамою, вона не могла навіть говорити і довелося через кілька годин пояснювати їй реальний стан речей. Тому на основі цього прикладу я закликаю журналістів бути обережними, особливо в контексті висвітлення подій, пов'язаних із політв'язнями, бо інакше можна нашкодити рідним, підштовхнути до нових мук і страждань", - зауважив Сущенко.
За його словами, найкращий спосіб боротися з проявами маніпулювання і фейками - це "дотримуватися стандартів журналістики, які є - загальновідомими, та не забувати про Етичний кодекс".
"Мені видається, щоб не піддаватися маніпулюванню й навіюванню, потрібно виховувати в собі здатність аналізувати інформацію, перестати пасивно спостерігати за перебігом подій, а також шукати й аналізувати факти навіть тоді, коли вони не подобаються, користуватися різними джерелами", - наголосив журналіст.
Водночас, звертаючись до колег-журналістів, він подякував їм за підтримку всіх українських політв'язнів, а також висловив сподівання, що ця тема й надалі лишатиметься важливою для вітчизняних медіа.
"Передусім, я би хотів вам подякувати за ту увагу, за ту підтримку, за емпатію, розуміння ситуації, яка відбувалася впродовж усіх цих років із нашими політв'язнями і бранцями Кремля. Сподіваюся, що й у майбутньому ця тема перебуватиме у фокусі вашої уваги і ми намагатимемося якомога більше привертати увагу як нашого суспільства, влади, так і світових, міжнародних партнерів до цієї теми", - сказав Сущенко присутнім на форумі медійникам.
Як повідомляв Укрінформ, власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".
7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.