Сущенко закликає журналістів бути обережними при висвітленні теми політв'язнів

Журналіст Укрінформу Роман Сущенко закликав колег бути обережними при висвітленні теми звільнення політв'язнів, щоб не поширювати фейки, які можуть нашкодити їхнім родинам.

Про це він сказав 25 жовтня під час форуму National Media Talk, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фейкові технології - це технологія постправди, вони легітимізуються у публічному просторі. Моя родина і особисто я стали на останньому етапі нашого повернення, політв'язнів із полону, саме жертвами таких фейків. Йдеться зокрема про повідомлення, що 29-30 серпня відбудеться обмін. Я знаю, що багато хто із журналістів зібрали речі, камери, диктофони і вже навіть вирушили до аеропорту, піддавшись не дуже надійній інформації. Завдяки ЗМІ ця інформація була поширена, і моя мама, коли дізналася, дуже хвилювалася, бо її надії знову були відкладені (це була вже шоста така спроба), їй стало зле", - зазначив Сущенко.

При цьому він підкреслив, що наслідки цього фейку були жахливими.

"Коли я повернувся вже додому, і мав телефонну розмову з мамою, вона не могла навіть говорити і довелося через кілька годин пояснювати їй реальний стан речей. Тому на основі цього прикладу я закликаю журналістів бути обережними, особливо в контексті висвітлення подій, пов'язаних із політв'язнями, бо інакше можна нашкодити рідним, підштовхнути до нових мук і страждань", - зауважив Сущенко.

За його словами, найкращий спосіб боротися з проявами маніпулювання і фейками - це "дотримуватися стандартів журналістики, які є - загальновідомими, та не забувати про Етичний кодекс".

"Мені видається, щоб не піддаватися маніпулюванню й навіюванню, потрібно виховувати в собі здатність аналізувати інформацію, перестати пасивно спостерігати за перебігом подій, а також шукати й аналізувати факти навіть тоді, коли вони не подобаються, користуватися різними джерелами", - наголосив журналіст.

Водночас, звертаючись до колег-журналістів, він подякував їм за підтримку всіх українських політв'язнів, а також висловив сподівання, що ця тема й надалі лишатиметься важливою для вітчизняних медіа.

"Передусім, я би хотів вам подякувати за ту увагу, за ту підтримку, за емпатію, розуміння ситуації, яка відбувалася впродовж усіх цих років із нашими політв'язнями і бранцями Кремля. Сподіваюся, що й у майбутньому ця тема перебуватиме у фокусі вашої уваги і ми намагатимемося якомога більше привертати увагу як нашого суспільства, влади, так і світових, міжнародних партнерів до цієї теми", - сказав Сущенко присутнім на форумі медійникам.

Як повідомляв Укрінформ, власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.