Сущенко позиватиметься до Росії у ЄСПЛ

Колишній політв'язень Кремля, журналіст Укрінформу Роман Сущенко позиватиметься до Російської Федерації у Європейський суд з прав людини.

Про це він заявив під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, відповідаючи на запитання студентів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми з моїм адвокатом говорили про це... Ми збираємося звернутися з відповідним позовом до Європейського суду з прав людини”, - сказав Сущенко.

Лекція Сущенка/ Фото: Данііл Шамкін

Як повідомляв Укрінформ, раніше Роман Сущенко і його колишній адвокат Марк Фейгін заявили про те, що опікуватимуться питаннями політв'язнів на міжнародній арені.

"Хочемо вийти з ініціативою до міжнародної спільноти створити певний механізм, насамперед дипломатичного ґатунку, і встановити якісь правила (конкретно в гуманному аспекті), щоби запобігти появі інших політичних бранців", - зазначав Сущенко.

Власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.