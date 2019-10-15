Україні потрібен закон про статус політичних бранців — правозахисниця

В Україні досі немає базового закону про статус політичного в'язня, який би дозволив нашим громадянам отримувати соціальну та юридичну допомогу від української держави.

Про це у вівторок на пресконференції в Києві заявила координатор громадської організації КримSОS Таміла Ташева, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Досі не врегульовано на державному рівні статус наших політичних бранців, досі немає базового закону, який би регулював статус людини, заарештованої за політичними ознаками. Ми, українське громадянське суспільство, наполягаємо на якнайшвидшому прийнятті такого законодавчого акту ", - наголосила Ташева.

За її словами, спроби врегулювати статус політв'язня почалися три роки тому, однак у громадських організацій, які займаються їх справами було "не дуже хороше ставлення до пропонованих законопроєктів". В останній версії законопроєкту, підкреслила правозахисниця, дається визначення, хто такий політв'язень, за яким політичними ознаками він переслідується і на яку соціальну допомогу може розраховувати він і його сім'я.

"Сподіваємося, що протягом цього тижня будуть враховані всі зауваження, які давалися представниками державних органів і громадських організацій, і можливо через пару тижнів він буде зареєстрований як невідкладний від імені Президента України для того, щоб це питання врегулювати, тому що 7 вересня, коли були звільнені наші люди, були проблеми яким чином їм допомагати ", - сказала Ташева.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, а також 11 політв'язнів, серед яких Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші.