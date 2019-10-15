Кримчани становлять більшу частину списку українських політв'язнів — КримSOS

Напередодні великого обміну для представників українських громадських організацій дуже важливо, щоб ні про одного кримського бранця - ні в окупованому Криму, ні в Росії, - не забули.

На цьому у вівторок на пресконференції в Києві "Великий обмін полоненими: не забути про Крим" наголосила засновник громадської організації КримSOS Таміла Ташева, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо, щоб українська влада, яка зараз займається звільненням політичних бранців, не забувала про кожного. З нашого боку в Офіс Президента відправлені всі списки, розписана інформація щодо кожного кримчанина: скільки людина перебуває в місцях позбавлення волі, який термін уже відсиділа і чи має хронічні хвороби ", - розповіла Ташева.

Вона підкреслила, що два роки тому з'явилася друга бахчисарайська "справа Хізб ут-Тахрір", в зв'язку з чим родичі та члени сімей приїхали до Києва, щоб розповісти журналістам, що Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв, Мемет Бєлялов, Едем Смаїл, Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов і Ернес Аметов звинувачуються Росією в тероризмі за сфабрикованими справами.

Як підкреслила Ташева, в загальному списку українських політичних в'язнів кримчани становлять більшу частину, а кримські татари представляють одну з найбільших груп політичних справ на території Криму.

За її словами, за весь період в рамках так званої справи Хізб ут-Тахрір було засуджено 63 особи. Всього станом на жовтень 2019 року в окупованому Росією Криму позбавлені волі 87 українських і кримськотатарських активістів у рамках політичного або релігійного переслідування, резюмувала координатор правозахисної організації Крим SOS.

Як повідомляв Укрінформ, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шість осіб було затримано. 21 травня 2018 року в Бахчисараї і селі Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар. Сім фігурантів даної справи обвинувачуються за ч.2 ст.205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації). Сервер Мустафаєв звинувачується за двома статтями - ч.2 ст. 205.5 КК РФ (участь в діяльності терористичної організації) і ст. 278 КК РФ (Насильницьке захоплення влади). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 20 років.