Богдану не завадить стажування за кордоном — Сущенко про "непотрібну" пресу

Колишній політв'язень Кремля, журналіст Укрінформу Роман Сущенко здивований тим, як може посадова особа заявляти, що влада спілкуватиметься з суспільством без журналістів.

Про це він сказав під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, відповідаючи на запитання студентів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З приводу конкретної заяви конкретної посадової особи — вона мене, м’яко кажучи, дивує. Можливо, немає досвіду у людини. Можливо, варто було би постажуватися десь за кордоном, подивитися, як ці механізми працюють в демократичних країнах, принципи яких сповідують і у нас. Це звичайні європейські цінності. Зокрема людина має право на отримання будь-якої інформації, конкретно інформації від органів виконавчої влади", - сказав Сущенко.

За його словами, чиновник мав би усвідомити свою помилку і визнати це.

"Я здивований такою заявою. Якщо людина вміє мислити і чітко оцінює наслідки такої заяви, вона мала б виправити цю помилку, бо така заява не працює на користь іміджу", - підкреслив журналіст.

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Водночас Сущенко поділився досвідом спілкування з владними структурами Франції, де працював з 2010 року власним кореспондентом Укрінформу.

"Це робота з урядовими установами, з Адміністрацією президента — тобто Єлисейським палацом, з МЗС. Зокрема, дуже цікаво працюють французькі дипломати. Всіх акредитованих журналістів запрошують в МЗС на щотижневі брифінги — у вівторок і п’ятницю. Можна поставити запитання на будь-які теми і отримати відповіді. В решту робочих днів можна поставити запитання до 12-ї години у режимі онлайн і по обіді отримати відповіді, чого я не бачив у нашому МЗС. Це дуже зручна форма, оскільки події у світі досить динамічні, і щодо будь-якої можна отримати коментар з МЗС як офіційну позицію. Уряд також працює за таким же графіком", - розповів Сущенко.

Як повідомлялося, у серпні глава Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що ОП і команда Президента не потребують "посередництва" журналістів для спілкування із суспільством. Богдан підтвердив свою думку аргументом, що на прикладі виборчої компанії у команді Зеленського зрозуміли, що можуть спілкуватися із громадянами напряму, тоді як "класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство".